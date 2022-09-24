منتخب المغرب يستعد للمونديال بثنائية أمام تشيلي وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق منتخب المغرب الفوز على تشيلي بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، خلال فترة التوقف الدولي.

وخرج الشوط الأول سلبيًا بدون أهداف، ولكن انتفض المغرب في الشوط الثاني بتسجيل هدفين عن طريق سفيان بوفال من ضربة جزاء وعبدالحميد صابري في الدقيقتين 65 و78.

وكانت مباراة تشيلي هي الأولى للجهاز الفني الجديد للمغرب بقيادة وليد الركراكي والذي يستعد لخوض كأس العالم مع أسود الأطلس.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة السادسة بكأس العالم "قطر 2022" مع بلجيكا وكندا وكرواتيا.

وفي لقاء ودي آخر، انتصر منتخب الجزائر على غينيا بهدف دون رد سجله إسلام سليماني في المباراة التي جمعتهما على ملعب وهران الأولمبي.