المجر تتصدر مجموعة الموت بالفوز على مضيفتها ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز منتخب المجر على مضيفه الألماني بهدف دون رد، ليواصل تربعه على صدارة المجموعة التي تعد "مجموعة الموت".

وسجل هدف المباراة الوحيد آدم شالاي في الدقيقة 17، ولم يتمكن المنتخب الألماني في فك شفرة دفاعات المنتخب المجري المقاتل، لينتهي اللقاء بفوز المجر على حساب المانشافت على أرضها ووسط جماهيرها.

ورفع المنتخب المجري رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الألماني عند ست نقاط في المركز الثالث.

فيما هبط المنتخب الإنجليزي إلى المستوى الثاني ببطولة دوري أمم أوروبا، عقب خسارته أمام مضيفه المنتخب الإيطالي بهدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول.

ويدين المنتخب الإيطالي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جياكومو راسبادوري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد المنتخب الإنجليزي عند نقطتين في قاع الترتيب ليهبط رسميا للمستوى الثاني.