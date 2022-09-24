فيتوريا يتحدث عن.. رحيل ثنائي الزمالك.. وموقف لم يتعرض له منذ 20 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، عن عودة لاعبي الزمالك مرة أخرى عقب مباراة الفريق الأبيض ضد إليكت بطل تشاد.

وكان محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر أعلن عودة ثنائي الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومحمود حمدي "الونش" إلى الفريق الأبيض لمواجهة بطل تشاد مساء الأحد المقبل ضمن إياب الدور التمهيدي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف فيتوريا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"لاعبو الزمالك سيعودون مرة أخرى عقب مباراة بطل تشاد، لكن لم أتعرض لهذا الموقف خلال عملي التدريبي".

وتابع :"سمحنا باللاعبين للرحيل، من المستحيل إقامة مباراة في وقت التوقف الدولي، نفكر في حل المشاكل بعدما تسبب بها أشخاص آخرون".

وأكمل :"أنا مدرب لـ120 مليون شخص".

وتطرق فيتوريا للحديث عن أكثر من نقطة خلال مباراة النيجر، قائلاً :"مباراة اليوم انطلاقة تحدي جديد صحيح لم نظهر بالشكل الأمثل 100%".

وواصل :"واجهنا فريقًا يعتمد على الأسلوب الدفاعي لكن كان لنا رد فعل في قطع الكرات، وكنّا نبحث عن المساحات خاصة على الأطراف".

ونوّه فيتوريا :"سعدت كثير من الالتزام وأظهرنا الأفكار التي عملنا بها في التدريبات خلال الأيام الماضية"

وتحدث فيتوريا عن نقاط سلبية حدثت خلال مباراة النيجر :"الجزء السلبي الملعب لم يكن مرشوشًا جيدًا في الشوط الأول وهذا ما عطل سرعة الكرة، أيضًا التسديد الكثير على المرمى وهذه نقطة سلبية أخرى".

وأنهى :"الحكم لم يساعد بأي شيء، نحن كنّا الأفضل، ولعبنا أفضل وأداء المنتخب جيد، الحكم ساعدنا في إيه؟ لو تحدثنا عن التحكيم سنحول اهتمامنا من المباراة لشيء آخر".

وكان المنتخب المصري حقق فوزًا على حساب منتخب النيجر بنتيجة (3-0) في لقاء ودي أقيم على ملعب "الإسكندرية".

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أخرى ضد منتخب ليبيريا مساء الثلاثاء المقبل على ملعب "الإسكندرية".