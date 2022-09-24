مصدر يكشف لمصراوي موقف الأهلي من ضم أحمد بونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة اهتمام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر بالتعاقد مع أحمد بونا لاعب نادي أوستر السويدي.

وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي أن أحمد بونا والذي يحمل الجنسية المصرية والسويدية تم عرضه علي الجهاز الفني للأهلي من قبل أحد وكلاء اللاعبين.

وأضاف: "أحمد بونا لاعب جيد لكنه ليس ضمن الحسابات الفنية للفريق الأحمر في الفترة الحالية".

وولد أحمد بونا من أب مصري وأم سويدية عام 2000 ويحمل الجنسية المصرية والسويدية معا.

ولعب بونا لعدة أندية سويدية حتى استقر به الحال حالياً في نادي أوستر، ويُجيد اللعب في مركز خط وسط المهاجم.

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد بشكل رسمي حتى الآن مع شادي حسين وبرونو سافيو ومصطفى سعد.