الامارات | الأبيض الأولمبي يواجه عُمان ودياً اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُواجه المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم في السابعة والربع مساء اليوم نظيره العُماني ودياً، في استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

واستعد المنتخب للمباراة بأداء عدد من الحصص التدريبية اليومية على ملعب حميد الطاير بقيادة الإسباني دينيس سيلفا وجهازه الفني المساعد، وبمشاركة اللاعبين، راكان وليد، سلطان الزعابي، عبدالله محمد الحمادي، زايد سلطان، محمد المازمي، وليد راشد، عبدالرحمن عادل، منصور الشامسي، حمدان العامري، بدر ناصر، مايد الطنيجي، حمد فهد، سلطان البدواوي، أحمد محمود، عبدالعزيز البلوشي، عبدالله الرئيسي، عبدالله أحمد الحمادي، خالد الأصبحي، علي عبدالعزيز، عبدالعزيز السويدي، ناصر سالم، فهد بدر، إسماعيل الزعابي، عبدالله فدعق، ياسر حسن.

من جهته، أشاد إداري المنتخب سالم اليعقوبي بالتزام وجدية اللاعبين خلال المعسكر وتنفيذهم لتوجيهات الجهاز الفني خلال الحصص التدريبية، مُشيراً إلى أن خوض المنتخب لتجربتين وديتين أمام منتخب عربي قوي مثل عُمان يُعد خطوة مهمة.