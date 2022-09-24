الامارات | تاناسي: لم أجد صعوبة في التكيف مع الأجواء بالدوري الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب لاعب الجزيرة، الروماني فلورين تاناسي سعادته بخوضه تجربة اللعب في صفوف «فخر أبوظبي» والانتقال إلى دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أنه لم يجد صعوبة في التكيف على الأجواء بالدوري الإماراتي.

وقال لصحيفة «بلايتيك إمباكت» الرومانية إنه يشعر بشعور جيد جداً في الأسابيع الأولى له مع فريق الجزيرة، موضحاً: «البداية جيدة جداً والفريق حقق الفوز في أول ثلاث مباريات من مسابقة الدوري ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف، وصراحة لقد حصلت على استقبال رائع من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، وكان لذلك تأثير إيجابي جداً على أدائي في الجولات الثلاث الأولى».

وأضاف: «انسجمت بشكل سريع مع الفريق خصوصاً أنه تم تقديري بشكل جيد، ما جعل تركيزي على تقديم كل ما لدي ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات».

وأشار إلى أن الاختلاف في توقيت التدريبات مقارنة بالتوقيتات في الدوري الروماني لم يؤثر في مستواه، وقال: «بشكل عام الأمور متشابهة في الإمارات مع رومانيا والاختلاف الوحيد هو توقيتات التدريبات، إذ إن التدريب يكون في الفترة المسائية بينما لم يتغير جدولي اليومي بشكل كبير، من خلال التزامي بتناول وجبة الفطور ثم أتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية وأحصل على راحة بعد ذلك قبل أن أتوجه لخوض التدريب وبعد المران نتوجه إلى المطعم».

وواصل: «انتقلت إلى مقر إقامتي بشكل دائم، وبداية من شهر أكتوبر ستأتي عائلتي من رومانيا وتعيش معي بالإمارات».

وأشاد تاناسي بقوة المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «الأندية تضم مجموعة جيدة جداً من اللاعبين مثل البوسني ميراليم بيانيتش والإسباني باكو ألكاسير في الشارقة والأوكراني يارمولينكو مع العين كما يوجد المدربان الرومانيان أولاريو كوزمين وداييل إيسيلا، وبشكل عام الأندية قدمت مستويات قوية في الجولات الثلاث الأولى من الدوري».

وتحدث لاعب الجزيرة عن انضمامه إلى منتخب رومانيا وخوضه مباراتين في دوري الأمم الأوروبية أمام كل من فنلندا والبوسنة والهرسك، وقال: «لدينا ثلاث نقاط من أول أربع جولات، ونرغب في تحقيق الفوز حتى يتحسن وضعنا في المجموعة، وأعتقد أننا قادرون على فعل ذلك».

وأشارت الصحيفة إلى أن فلورين تاناسي أسهم في حصول فريقه السابق ستيوا بوخارست على ثلاثة ملايين يورو نظير انتقاله إلى الجزيرة، موضحة أن الدولي الروماني يسعى إلى قيادة «فخر أبوظبي» للفوز بلقب الدوري.

فلورين تاناسي:

«حصلت على استقبال رائع من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين».