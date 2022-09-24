الامارات | كأس الوثبة في مضمار «سيداد جارديم» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، اليوم، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، برعاية النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية.

واللافت سيكون هناك اثنان من أصحاب الرقم القياسي العالمي في كلا السباقين، ممثلاً في خورخي ريكاردو، صاحب الرقم القياسي العالمي في الانتصارات، وسيقود المهرة «بيتروسكا راش» في سباق المهرات، جين ألفيس، المرأة الوحيدة في العالم التي فازت ببطولة الفرسان في البرازيل مرتين، وستقود المهر «جي راج المارد» في سباق الأمهار.