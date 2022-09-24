الامارات | الزرعوني يتوّج الفائزين ببطولة خريف العين للشطرنج السريع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفلبيني ديلورو بالمركز الأول لبطولة خريف العين للشطرنج السريع، التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة 134 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، هي: كندا وبلجيكا والهند وباكستان والفلبين والجزائر وبنغلاديش وتركيا ومصر وإريتريا وسورية وسلطنة عمان واليمن وجنوب إفريقيا، إلى جانب لاعبي ولاعبات الإمارات. وحصد ديلورو ثماني نقاط ليحتل المركز الأول، يليه مواطناه إيرفن وماركوس في المركزين الثاني والثالث برصيد 7.5 نقاط لكل منهما. وحصد حمد آل علي جائزة أفضل لاعب إماراتي، بينما حصدت موزة المنصوري جائزة أفضل لاعبة إماراتية، وفازت أمل فاضل الشامسي بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، وفاز غيث النعيمي بجائزة أفضل لاعب عيناوي، بينما حصدت روان النعيمي جائزة أفضل لاعبة عيناوية. حضر منافسات البطولة وتوّج الفائزين، الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، محمد الزرعوني، والمدير التنفيذي للشؤون الإدارية، سعيد البلوشي.