الامارات | فريق الشارقة الرياضي للمرأة إلى ربع نهائي السلة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الشارقة الرياضي للمرأة لكرة السلة تفوقاً كبيراً في مسيرته الرياضية على المستوى العربي، للمرة الأولى، بتأهله إلى الدور ربع النهائي ببطولة الأندية العربية الـ23 لكرة السلة للسيدات المقامة حالياً في تونس حتى الـ28 من الشهر الجاري، وتشهد مشاركة 11 نادياً من مختلف الدول العربية.

واستطاع فريق الشارقة الرياضي للمرأة تسجيل الفوز في مباراتين متتاليتين عقب تفوقه على فريق مقديشو سيتي الصومالي بنتيجة 80 - 54، والمدينة السطافية الجزائري بنتيجة 91-94 ضمن منافسات المجموعة الأولى التي افتتحها النادي بلقاء سموحة المصري، وخسر فيها بعد تقديم مستويات مميزة. وتتبقى لنادي الشارقة الرياضي للمرأة مباراتان أمام كل من الفحيص الأردني والأمل التونسي، إذ يختتم النادي الدور التمهيدي بملاقاة الأخير اليوم قبل خوض منافسات الدور ربع النهائي التي تنطلق الإثنين المقبل.