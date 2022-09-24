الامارات | محمد الظاهري: احترافي في الدوري العراقي يضيف الكثير إلى مشواري الكروي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال اللاعب السابق لمنتخب الإمارات، محمد سالم الظاهري، إن «مسؤوليته مضاعفة كونه يمثل اللاعبين الإماراتيين في أول تجربة احتراف في الدوري العراقي، مشدداً على أن هذه التجربة تضيف الكثير إلى مشواره الكروي». وخاض الظاهري أول من أمس أول مباراة له بقميص فريقه الجديد «الديوانية» العراقي وكانت تجربة ودية أمام فريق البحري، انتهت بفوز الأخير بهدف لصفر. ورحب حساب النادي العراقي في «فيس بوك»، باللاعب، وتمنى له التوفيق مع الفريق في تجربة احتراف مميزة له. وسيخوض الظاهري غداً ثانية مبارياته الودية وستكون أمام الزوراء في العاصمة العراقية بغداد.

وشارك الظاهري في المباراة الودية أمام فريق «البحري» منذ الدقيقة 55، ويسعى إلى تحقيق الانسجام المطلوب مع بقية زملائه، كونه التحق قبل أيام بفريق الديوانية. يذكر أن الدوري العراقي ينطلق في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وقال الظاهري لـ«الإمارات اليوم» إن مدة عقده تستمر سنة ونصف السنة، وأنه يتطلع من خلالها إلى أن يقدم أفضل مردود فني يعكس قيمة اللاعب الإماراتي في الملاعب الخارجية. وقال إنه يدرك أنه يمثل الكرة الإماراتية كأول محترف عربي خليجي يحترف في الدوري العراقي، ما يزيد من مسؤوليته.

وتابع: «سعيد جداً بتجربتي الاحترافية خارج الدولة وأتمنى ان تتعزز بالنجاح، وأنا هنا لا أمثل نفسي وحدي بل كل لاعب إماراتي يتطلع لتجربة الاحتراف». وقال إنه يشعر بأنها ستضيف الكثير من العلامات الإيجابية الجديدة لمشواره ومسيرته الرياضية في كرة القدم. وعن سر مدة العقد قال إنه يخطط للمستقبل بما يساعده على الانضمام للمنتخب الوطني مجدداً، مبيناً انه يريد اثبات جدارته الفنية بذلك.

وقال إن لعبه سابقاً لفرق العين والوصل والوحدة والشارقة، وكونها أندية كبيرة ومعروفة في الوطن العربي، بجانب لعبه سابقاً للمنتخب الوطني، يزيد من مسؤوليته في تجربته الجديدة، وذلك ما يجعله يحرص أكثر على التدريبات ليكون على قدر المسؤولية، مشيداً بحفاوة وضيافة العراقيين له.

في جانب آخر أشاد وكيل أعمال اللاعب، أحمد الزبيدي، بالمستوى الفني الذي قدمه الظاهري في أول مباراة ودية رغم انه لعب نصف ساعة فقط، قائلا إن الجمهور كان يتفاعل معه عند كل لمسة له للكرة، وقال الزبيدي لـ«الإمارات اليوم»: الوسط الرياضي سعيد بقدوم الظاهري، والكل يدرك قيمة اللاعب الإماراتي وما يتمتع به من مواصفات فنية، وجمهور الديوانية تحديداً سعيد بذلك كونه اختار فريقهم. وتابع: الجمهور ظهر متفاعلاً مع الظاهري وسيقدم له كل أنواع الدعم. وأكمل: نجاح تجربة محمد الظاهري ستقودني إلى البحث عن لاعبين إماراتيين آخرين مستقبلاً.

الظاهري يخوض غداً ثانية مبارياته الودية مع الديوانية أمام الزوراء، تحضيراً لانطلاق الدوري العراقي بداية أكتوبر المقبل.