الامارات | العين يواجه البطائح ودياً خلف «أبواب مغلقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق العين مباراة ودية مع فريق البطائح الساعة السادسة مساء اليوم على استاد خليفة بن زايد، وخلف أبواب مغلقة، وذلك ضمن فترة التوقف الدولي الحالي، ويتطلع الفريقان لاستثمار الودية للتحضير للجولة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين، إذ يستقبل «الزعيم» كلباء، وبدوره يستقبل «الراقي» الوحدة.

ويفتقد العين جهود تسعة من لاعبيه الدوليين وهم: الحارس خالد عيسى، بندر الأحبابي، كايو كانيدو، خالد البلوشي، فلاح وليد، سعيد جمعة، التوغولي لابا كودجو الأوكراني يارمولينكو والمغربي سفيان رحيمي، إلى جانب منصور الشامسي والمغربي المهدي مبارك.