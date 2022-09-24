الامارات | زوارق أبوظبي تتأهب لمونديال الفورمولا1

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتأهب فريق أبوظبي للزوارق السريعة لدخول تحدي السباق الرئيس الأول للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 التي تقام بمدينة سان نازارو في إيطاليا، ويبدأ السباق الأول اليوم وينطلق الثاني غداً بمشاركة 15 زورقاً عبر المنافسة الدولية.

ويتصدر زورق «أبوظبي 6»، بقيادة شون تورنتي، الترتيب العام برصيد 20 نقطة، في حين يحل ثانياً زورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي ورصيده 15 نقطة، حيث يواصل الزورقان رحلة الحلم بتحقيق لقب البطولة هذا الموسم للمرة الثامنة في تاريخ الفريق الإماراتي، بعد أن سبق وحقق اللقب لسبع مرات طوال عمر مشاركاته في المنافسة.

وسجل فريق أبوظبي بداية قوية في هذه البطولة في مايو الماضي، بعد تحقيق المركزين الأول والثاني في الجولة الأولى والافتتاحية، التي أقيمت في ماكون الفرنسية.

ويشارك في هذه الجولة 15 زورقاً يأتي في مقدمتها حامل لقب البطولة السويدي جوناس آندرسون، الذي حقق لقب البطولة للمرة الأولى الموسم الماضي كي يكون مفاجأة قوية في ظل وجود مرشحين كثر تجاوزهم آندرسون بعد فاصل درامي في جولة الختام للموسم الماضي، وكان فريق أبوظبي أحد المرشحين وبقوة للقب الثامن في الموسم الماضي، حيث سحب آندرسون اللقب في سيناريو مثير عبر جولة الختام في موسم 2021.