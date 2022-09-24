شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يصل للهدف الدولي الخامس مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مصطفى محمد لهدفه الدولي الخامس مع المنتخب الوطني حينما وقع على هدف مصر الثاني أمام النيجر في اللقاء اذلي جمع المنتخبين مساء الجمعة، وجاءت أهداف البلدوزر بواقع هدفين في تصفيات كاس العالم، وهدفين في مباريات ودية، وهدف في تصفيات أمم أفريقيا.

واستعاد مصطفى محمد نغمة التهديف بقميص المنتخب، وسجل البلدوزر الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى النيجر بالدقيقة 55 من المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة، جاء الهدف بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور وضعت مصطفى محمد في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة ساقطة أعلى الخارس سكنت منتصف المرمى.

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين، الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح في الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثاني بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

وجاء تشكيل منتخب مصر في أول ظهور للبرتغالي فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع عمر جابر وأحمد حجازي و محمود حمدي الونش ومحمد حمدي، وفي الوسط طارق حامد و محمود حماده واحمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد