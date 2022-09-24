شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يصطحب رئيس الأولمبية الدولية في جولة سياحية بمنطقة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، والوفد المرافق له، لجولة سياحية بمنطقة الأهرامات بالجيزة، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية- الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية)بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وذلك عقب استقباله بمطار القاهرة.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية، والتي تستغرق يومين، ورافق وزير الشباب والرياضة خلال الجولة السياحية كل من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، بجانب عدد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من الأبطال الرياضيين.

وحرص الدكتور أشرف صبحي على قيام الوزارة بتنظيم جولة سياحية لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية، والوفد المرافق له لتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة وأبرز المقاصد السياحية والأثرية، والتي يأتي اليها السياح من كافة أنحاء دول العالم.

وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن سعادته بالتواجد بالقاهرة، وزيارة منطقة الأهرامات التي تعد من المعالم السياحية البارزة على مستوى العالم، والتي تمتاز بها مصر، مقدماً الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي على حسن الاستضافة والاستقبال وحرص الدولة المصرية علي استضافة العديد من البطولات الدولية.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لمقر اللجنة الأولمبية المصرية وزيارة المتحف الأولمبي ثم التوجه لزيارة متحف الحضارات ثم التوجه لتفقد مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديد وبعدها مغادره مصر.