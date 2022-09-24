شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدفي صلاح في النيجر.. شاهد ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب صلاح خطوة جديدة من لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر بعدما ساهم بهدفين في فوز منتخب مصر على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التى جمعت ألفريقين، اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، فى إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح فى الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.

وجاء ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر كالتالي

1- حسام حسن- 69 هدفا

2- محمد صلاح – 49 هدفا

3- حسن الشاذلي – 42 هدفا

4- محمد أبو تريكة – 38 هدفا

5- أحمد حسن – 33 هدفا

6- عمرو زكي – 30 هدفا

7- عماد متعب – 28 هدفا

8- أحمد الكأس – 25 هدفا

9- محمود الخطيب – 24 هدفا

10- جمال عبدالحميد – 24 هدفا

وجاء تشكيل منتخب مصر فى أول ظهور للبرتغإلى فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشنأوي، ورباعى الدفاع عمر جابر وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش ومحمد حمدي، وفى الوسط طارق حامد ومحمود حماده واحمد سيد زيزو، وثلاثى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التى جمعت ألفريقين، اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، فى إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح فى الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.

وجاء تشكيل منتخب مصر فى أول ظهور للبرتغإلى فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشنأوي، ورباعى الدفاع عمر جابر وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش ومحمد حمدي، وفى الوسط طارق حامد ومحمود حماده واحمد سيد زيزو، وثلاثى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد