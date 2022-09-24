شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق كريم فؤاد: لعب أخى بجوار صلاح بالمنتخب الوطنى حلم يرفع سقف طموحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حميد فؤاد، شقيق كريم فؤاد، نجم النادي الأهلى والمنتخب الوطني، إن كريم يلعب كرة القدم منذ عمر 10 سنوات بنادي النجوم، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي بعد ذلك واللعب في الدوري الممتاز.

أضاف حميد فؤاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه في إحدى الدورات الكروية أتي محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لتسليم الجوائز للاعبين والذين كان من بينهم كريم، وهذا كان أمرا كبيرا، وحرص الجميع على التقاط صور مع "مو صلاح".

وتابع حميد فؤاد: "صدمنا من قدوم محمد صلاح من الانبهار، وصورة كريم مع صلاح كانت حلم، ونحن علاقتنا بشقيق محمد صلاح قوية جدا منذ فترة بعيدة، خاصة أنه قريب منا سنا وكان يلعب معنا الكرة، وعندما انضم كريم إلى منتخب مصر، هاتفنا شقيق صلاح ووجه لنا التهنئة، لاسيما وأن انضمام كريم فؤاد للمنتخب بمثابة حلم يعلي سقف طموحه في الفترة المقبلة".