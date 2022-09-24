شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمادة: صلاح حفزني قبل مباراتي الرسمية الأولى وفيتوريا يثق في قدراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود حمادة لاعب فاركو ومنتخب مصر الأول عن سعادته بالمشاركة لأول مرة مع الفراعنة، بعدما دفع به فيتوريا أساسيا أمام النيجر.

وتابع حمادة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب مباراة مصر والنيجر: "لعينا مباراة جيدة، سعيد بأول مباراة دولية رسمية، وأنتظر مزيدا من المشاركات، كلما اجتهد اللاعب وصل لأهدافه".

وواصل لاعب المنتخب الوطني: "فيتوريا وضع ثقة كبيرة في قدراتي، هو مدرب متميز في التعامل مع جميع اللاعبين، واللاعبون الكبار يتحدثون معنا باستمرار ولابد أن نستفيد منهم ومن تجاربهم".

وعن حديث صلاح معه قبل المباراة أوضح حمادة: "صلاح طالبني بالجرأة في المباراة وحفزني لتقديم مستويات مميزة في اللقاء، أشكر جميع من دعمني من اللاعبين أو الجماهير وأعدهم بمستويات أفضل في المستقبل".

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح في الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثاني بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

وجاء تشكيل منتخب مصر في أول ظهور للبرتغالي فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع عمر جابر وأحمد حجازي و محمود حمدي الونش ومحمد حمدي، وفي الوسط طارق حامد و محمود حماده واحمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد