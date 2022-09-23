الامارات | المنتخب يؤدي جيداً أمام باراغواي ويخسر النتيجة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم أمس، مباراته الودية أمام منتخب باراغواي بهدف نظيف سجله اللاعب فابيان في الدقيقة «85»، من رأسية، خلال المواجهة التي أقيمت على استاد فينر نويشتات في النمسا، ضمن المعسكر الخارجي الحالي الذي يقيمه المنتخب، تحضيراً لاستحقاقاته الخارجية المقبلة، ومن أبرزها المشاركة في كأس الخليج العربي 25، وبطولة غرب آسيا في مارس المقبل، وكأس آسيا 2023، علماً أن المنتخب سيخوض في ختام المعسكر الحالي بالنمسا مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب فنزويلا.

ورغم الخسارة إلا أن المنتخب قدم أداء مميزاً، واستفاد كثيراً من هذه التجربة، بعدما وقف خلالها الجهاز الفني، بقيادة المدرب أروابارينا على مستويات لاعبيه، وتجربة العناصر التي تم اختيارها في القائمة الجديدة، للوقوف على مستواهم البدني والفني، ومدى الانسجام بينهم وتطبيق خطة اللعب.

وأحرج الأبيض في أكثر من مناسبة نظيره باراغواي الذي وصل إلى نهائيات كأس العالم ثماني مرات سابقة.

وتُعد هذه المباراة الرابعة للمنتخب في عهد المدرب أروابارينا، بعدما قاده سابقاً في ثلاث مباريات رسمية، الأولى أمام منتخب العراق وخسرها بهدف نظيف ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، والثانية أمام منتخب كوريا الجنوبية التي فاز فيها الأبيض بهدف نظيف وقادته إلى الملحق المؤهل لنهائيات المونديال، حيث التقى منتخب أستراليا وخسر أمامه بهدف نظيف، لينتهي حلم التأهل إلى المونديال للمرة الثانية.

وألغى حكم اللقاء هدفاً لمنتخب الإمارات سجله كايو كانيدو من رأسية «47»، بداعي التسلل. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في حين سجل باراغواي هدف الفوز في الشوط الثاني.

وخاض المنتخب المباراة بتشكيلة ضمت الحارس خالد عيسى وفي الدفاع خليفة الحمادي ومحمد العطاس وعبدالعزيز هيكل وخالد الظنحاني، وفي الوسط علي سالمين وعبدالله رمضان وماجد راشد، وفي الهجوم حارب عبدالله وكايو وعلي مبخوت.

وظهر المنتخب بأداء جيد في الشوط الأول، وشارك منتخب باراغواي السيطرة على مجريات المباراة، وأهدر حارب عبدالله فرصة محققة حيث اصطدمت كرته بالعارضة.

وفي المقابل تميز باراغواي بالأداء الجماعي والسرعة والتنظيم الجيد وهدد مرمى المنتخب بأكثر من محاولة، لكن الحارس خالد عيسى تصدى لمحاولات باراغواي المتكررة. وجاء الشوط الثاني سريعاً من الطرفين، وشهد محاولات عدة للمنتخب.

وواصل خالد عيسى تألقه في الدفاع عن مرماه، وأنقذ المنتخب من هدف محقق لباراغواي «60»، كما أهدر مهاجم المنتخب علي مبخوت فرصة ثمينة «61»، بينما جاء هدف الفوز لباراغواي في الدقيقة 85 من رأسية فابيان.