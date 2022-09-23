الامارات | مبابي: أشعر بالحرية أكثر مع فرنسا مقارنة بسان جرمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في تصريحات نشرتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أنه يشعر بـ«الحرية أكثر حين يشارك مع منتخب فرنسا، مقارنة بفريق باريس سان جرمان»، مشيراً إلى أن «منتخب الديوك» يمنحه حرية أكبر في الحركة، خاصة في ظل وجود زميله أوليفيه جيرو، بينما مع فريقه لا يجد هذه الحرية، حيث يشعر بأنه مقيد أكثر في منطقة الهجوم، كونه يفضل دائماً اللعب على الأطراف.

وشهدت مسابقة دوري الأمم الأوروبية أول من أمس تألقاً لافتاً لمنتخبات فرنسا وكرواتيا وبلجيكا وهولندا. وانتزعت كرواتيا صدارة المجموعة الأولى بعد الفوز على الدنمارك 2-1، فيما أنعش المنتخب الفرنسي آماله بتفادي الهبوط إلى المستوى الثاني بفوزه على النمسا 2-صفر، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المسابقة.

في المقابل، حقق المنتخب الهولندي فوزه الرابع وبات قريباً من نصف النهائي، منتصراً على بولندا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي شهدت أيضاً فوز بلجيكا على ويلز 2-1. وارتقت كرواتيا، وصيفة مونديال روسيا 2018، إلى الصدارة برصيد 10 نقاط، متقدمة بفارق نقطة عن الدنمارك المتراجعة للمركز الثاني، فيما تخلت فرنسا، بطلة العالم عامي 1998 و2018، عن قاع الترتيب بعدما رفعت رصيدها إلى خمس نقاط أمام النمسا (4).

وأمام النمسا، سجل كيليان مبابي وجيرو هدفي المنتخب الفرنسي، حيث افتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 56 من مجهود فردي تجاوز خلاله ثلاثة لاعبين وأنهاه بتسديدة في الشباك، مسجلاً هدفه الدولي الـ28 لينضم في سن الـ23 عاماً إلى نادي العشرة الأوائل لأفضل الهدافين مع منتخب «الديوك» متساوياً مع يوري دجوركاييف. وأضاف جيرو الثاني برأسية بعد عرضية من غريزمان (65).