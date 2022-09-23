في أول مباريات روي فيتوريا.. مصر تقسو على النيجر بثلاثية وديًا

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق المنتخب المصري فوزاً كبيراً على نظيره النيجر بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ستاد الاسكندرية.

تقدم منتخب مصر في الدقيقة 43 بهدف سجله اللاعب محمد صلاح لينتهي الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم مصطفى محمد الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 55 بعد تمريرة طولية وصلته من إمام عاشور.

وفي الدقيقة 67، عاد صلاح للتسجيل مجدداً من ركلة جزاء في الدقيقة 67 لتنتهي المباراة بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف نظيفة.

وتعد هذه هي المباراة الأولى للمنتخب الوطني تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

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