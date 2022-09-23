شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: الحكم لم يساعدنا أمام النيجر..ولم أقابل أزمة موعد مباراة الزمالك طوال حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، أن مباراة النيجر الودية اليوم تعتبر بداية انطلاقة جديدة للاعبين والجهاز الفنى، معبرا عن رضاه عن أداء اللاعبين بشكل كبير ولكن ليس بنسبة 100%.

تابع فيتوريا فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة، إن أكثر ما أعجبه هو تركيز اللاعبين طوال المباراة، وتنفيذ بعض الأفكار التى تم الاتفاق عليها فى التمرين طوال الأيام الماضية، قائلا إن النيجر لعبت بشكل دفاعى متكتل ونجحنا فى التعامل معها وتسجيل 3 أهداف.

أضاف أن الحكم التونسى لم يساعد منتخب مصر فى المباراة، ويرفض الحديث عن الحكام منعا لتحويل المسار إلى اتجاه أخر بعيدا عن المباراة، مبديا اندهاشه من وضع الكاف مباراة الزمالك وايليكت التشادى بدورى الأبطال أثناء الأجندة الدولية وهو أمر لم يحدث من قبل مطلقا طوال تاريخه التدريبى الممتد أكثر من 20 سنة.

تابع أن الأهم من وضع طريقة لعب للمنتخب هو تعريف اللاعبين كيف يسيطرون على الكرة وكيف يستعيدونها فى حالة الفقد، وكيف نهاجم بشكل جيد وندافع أيضا، وبالتالى هذه الأمور تعتبر مبادئ أساسية قبل تحديد طريقة اللعب.

وعن الدفع بمحمود حمادة لأول مرة، قال إنه ظهر بمستوى جيد فى التدريبات وكأنه شارك فى 20 أو 30 مباراة دولية من قبل، مبديا اندهاشه من كون مباراة النيجر هى الأولى له رغم أن عمره 28 عاما.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح في الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثاني بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

وجاء تشكيل منتخب مصر في أول ظهور للبرتغالي فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع عمر جابر وأحمد حجازي و محمود حمدي الونش ومحمد حمدي، وفي الوسط طارق حامد و محمود حماده واحمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد