فيتوريا: الونش وزيزو يعودان لمعسكر المنتخب بعد مباراة الزمالك الأفريقية

القاهرة - سامية سيد - أكد روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، أن محمود الونش وأحمد سيد زيزو لاعبا المنتخب نادى الزمالك سينضمان لفريقهما قبل مباراة ايليكت التشادى بدورى الأبطال الأحد المقبل، على أن ينضما للمنتخب مجددا فى اليوم التالى للمباراة لاستكمال معسكر المنتخب.

وكان محمد غرابة المدير الإدارى لمنتخب مصر، أكد أن الثنائى سيد زيزو ومحمود حمدى الونش سيعودان إلى نادى الزمالك عقب ودية النيجر المقامة باستاد الإسكندرية.

أضاف غرابة أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالى روى فيتوريا وافق على عودة الثنائى زيزو والونش لارتباط الزمالك بمباراة أمام إليكت بطل تشاد يوم 25 سبتمبر الجارى فى إياب مباريات دور ال 32 المؤهلة لدور المجموعات لدورى ابطال أفريقيا.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، فى إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح فى الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.

وجاء تشكيل منتخب مصر فى أول ظهور للبرتغالى فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوى، ورباعى الدفاع عمر جابر وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش ومحمد حمدى، وفى الوسط طارق حامد ومحمود حماده واحمد سيد زيزو، وثلاثى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.