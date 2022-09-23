شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلي تفوز على الاتصالات ببطولة منطقة القاهرة فى أول مشاركة لوالتر هودج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، فوزا مهما على حساب نظيره فريق الاتصالات في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

أقيمت المباراة على صالة المركز الأوليمبي في المعادي، وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز «رجال سلة الأهلي» بنتيجة 77-59..

وشهدت المباراة مشاركة والتر هودج المنضم حديثا لصفوف الفريق، حيث ظهر بشكل مميز وساهم في تحقيق الفوز، بعد أن اطمأن الجهاز الفني على مستوى الفريق في إطار التجهيز للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية بالكويت.