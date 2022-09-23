شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة منتخب مصر و النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح منتخب مصر نظيره النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح في الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثاني بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

وجاء تشكيل منتخب مصر في أول ظهور للبرتغالي فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع عمر جابر وأحمد حجازي و محمود حمدي الونش ومحمد حمدي، وفي الوسط طارق حامد و محمود حماده واحمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد