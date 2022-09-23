شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلي يهزم الجزيرة 36 / 22 في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب نظيره فريق الجزيرة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز الفريق بنتيجة 36 - 22.

وكانت مباراة فريقي المرتبط مواليد 2004 بين الناديين قد أقيمت في الثانية ظهرًا، وحقق خلالها شباب الأهلي الفوز بنتيجة 33 - 22