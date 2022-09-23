شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا فى قائمة بيراميدز لمعسكر دبى.. ومصطفى فتحى والدوليون يلحقون بالبعثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق التي تسافر إلى الإمارات لخوض معسكر إعداد في مدينة دبي خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة المختارة 21 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - يوسف شعبان - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا - رمضان صبحي - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إيريك تراوري - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

ومن المقرر أن يلتحق مصطفى فتحي لاعب الفريق بالبعثة خلال ساعات، كما ينضم لاعبو المنتخب الوطني الأول، أحمد الشناوي، وعلي جبر، ومحمد حمدي، وأسامة جلال، وإسلام عيسى، بجانب محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبي، يوم 28 سبتمبر بعد الانتهاء من معسكري المنتخبين، وكذلك البوركيني إبراهيم توريه بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد بيراميدز لانطلاقة مبارياته في بطولة كأس الكونفدرالية ومواجهة هلال الساحل السوداني في إطار دور ال32 من البطولة، بجانب التحضير لانطلاقة النسخة الجديدة من الدوري الممتاز.