شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام النيجر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مصطفى محمد الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى النيجر بالدقيقة 55 من المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

جاء الهدف بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور وضعت مصطفى محمد في إنفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة ساقطة أعلى الخارس سكنت منتصف المرمى.

وجاء تشكيل منتخب مصر في أول ظهور للبرتغالي فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع عمر جابر وأحمد حجازي و محمود حمدي الونش ومحمد حمدي، وفي الوسط طارق حامد و محمود حماده واحمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد

وضمت قائمة الفراعنة لمواجهة منتخبي النيجر وليبيريا 27 لاعبًا وهم: "في حراسة المرمى: محمد الشناوي ، أحمد الشناوي ، محمد صبحي، وفي في الدفاع: كريم فؤاد ، عمر جابر، محمد عبد المنعم ، علي جبر، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش ، أسامة جلال ، محمد حمدي، وفي في الوسط: حمدي فتحي ، طارق حامد ، أيمن أشرف ، محمود حمادة، إمام عاشور ، إسلام عيسى، أحمد سيد زيزو ، محمد إبراهيم، وفي في الهجوم: محمد صلاح، عبد الرحمن مجدي، أحمد حسن كوكا ، مروان حمدي ، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه.

وتعتبر هذه المواجهة هى السادسة بين المنتخبين على الصعيدين الرسمى والودى، حيث التقى الفريقان من قبل فى 5 مواجهات، حقق الفراعنة الفوز فى 3 مباريات وتعادلا فى واحدة وفاز النيجر فى واحدة، وأحرز لاعبو مصر 11 هدفا بينما أحرز لاعبو النيجر هدفين فقط.