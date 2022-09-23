شكرا لقرائتكم خبر عن الونش وزيزو يعودان للزمالك بعد ودية منتخب مصر والنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غرابة، المدير الإداري لمنتخب مصر، أن الثنائي أحمد سيد زيزو، ومحمود حمدي الونش، سيعودان إلى نادي الزمالك عقب ودية النيجر المقامة باستاد الإسكندرية.

أضاف غرابة أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وافق على عودة الثنائي زيزو والونش لارتباط الزمالك بمباراة أمام إليكت بطل تشاد يوم 28 سبتمبر الجاري في إياب مباريات دور الـ32 المؤهلة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.