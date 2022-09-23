شكرا لقرائتكم خبر عن إمام محمدين يعلن استقالته من قطاع الناشئين بالاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى، استقالته من مهام عمله بنادى الاتحاد، مؤكدًا أنه تقدم باستقالته لرئيس لجنة الكرة أحمد عبد المجيد لينتهى مشواره مع زعيم الثغر.

وقال محمدين عقب تقديم الإستقالة فى تصريح مقتضب إن "الأمور جيدة داخل نادى الاتحاد، وكل شىء يسير بشكل جميل وأنا اللى طلعت وحش" .

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يتقدم فيها محمدين بالاستقالة قبل أن يتراجع عنها، وفى المقابل أبدى محمد مصيلحى رئيس النادى دهشته من استقالة إمام محمدين قائلا:" نتلقى استقالة منه كل أسبوع".

وعلم الخليج 365 أن محمد نور المدرب العام لنادى الاتحاد السكندرى السابق هو المرشح الأول لخلافة محمدين فى منصب رئيس القطاع عقب قبول استقالة محمدين.