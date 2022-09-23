رسميًا.. زيزو والونش يعودان للزمالك بعد ودية النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر أن الثنائي سيد زيزو و محمود حمدي الونش سيعودان الي نادي الزمالك عقب ودية النيجر المقامة باستاد الإسكندرية.

وأضاف غرابة أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وافق على عودة الثنائي زيزو و الونش لارتباط الزمالك بمباراة أمام إليكت بطل تشاد يوم ٢٥ سبتمبر الجاري في إياب مباريات دور الـ ٣٢ المؤهلة لدور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب على ملعب إليكت التشادي، بهدفين دون رد سجلهما شيكابالا وزيزو.

‎يدير المباراة طاقم تحكيم ليبي مكون من أحمد عبد الرازق حكما للساحة، ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا.