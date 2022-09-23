الأفريقي يوضح لمصراوي مطالبه حول أزمة الجزيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

صرح سليم بولصنام ممثل ناديي الأفريقي واتحاد بن قردان التونسيين، أن على نادي الزمالك إعلان قيمة انتقال سيف الدين الجزيري إلى صفوف القلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع الجزيري من المقاولون العرب على سبيل الإعارة يناير 2021، قبل أن يُفعل النادي الأبيض بندء شراء اللاعب نهائيًا بعد نهاية الموسم.

وقال بولصنام في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" مساء الجمعة :"اللاعب انتقل من نادي المقاولون العرب إلى صفوف الزمالك معارًا مع وجود بند يتيح للزمالك شراء اللاعب بمقابل مادي ونهائيًا".

وأضاف :"انتقال سيف الجزيري تمت وقت توقف الانتقالات عند نادي الزمالك، والزمالك طلب الحصول على استثناء".

وأكمل :"3 أندية تونسية طلبت عقد رعاية اللاعب والتي تقدر بـ5%، الاتحاد المصري قال إن اللاعب انتقل في صفقة انتقال حر".

وواصل :"فيفا طلب الحصول على عقد الجزيري من الزمالك، نريد من نادي الزمالك تمديدنا بالأرقام الصحيحة".

وأنهى :"ليس من المعقول رد اتحاد الكرة ومسؤوله وليد العطار يقول إنه لا يمتلك الوثائق على أي أساس تسجل اللاعب مرتبط بعقد وهو تحت أنظار الاتحاد المصري".