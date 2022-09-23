كندا تفوز على قطر استعدادًا للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - د ب أ

تغلب المنتخب الكندي على نظيره القطري بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، في مباراة ودية دولية، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم والتي تنطلق في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل.

وتقدم المنتخب الكندي في الدقيقة الرابعة عن طريق سايل لارين، قبل أن يضيف جوناثان دايفيد الهدف الثاني في الدقيقة 13.

ويخوض المنتخب القطري مباراة ودية أخرى أمام نظيره التشيلي يوم 27 من الشهر الجاري في معسكره بالعاصمة النمساوية فيينا، فيما يلعب المنتخب الكندي مع أوروجواي في اليوم ذاته.

ويلعب المنتخب القطري، منتخب البلد المضيف للمونديال، في المجموعة الأولى بالبطولة مع منتخبات هولندا والسنغال والإكوادور.

على الجانب الآخر يتواجد المنتخب الكندي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا وكرواتيا والمغرب.