بعد غياب 236 يوما.. محمد صلاح يعود للتهديف مع منتخب مصر أمام النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كسر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صيامه التهديفي مع منتخب مصر بتسجيل أول أهداف الفراعنة في شباك النيجر خلال المباراة الودية التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم الجمعة.

وتقام مباراة مصر والنيجر الودية على استاد الإسكندرية خلال فترة التوقف الدولي.

وتعد هذه هي المواجهة الأولى لفيتوريا كمديرا فنيا للمنتخب المصري بعدما تولى قيادته خلفا لإيهاب جلال.

وسجل محمد صلاح هدفا رائعا لمنتخب مصر في شباك النيجر في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

ويعود محمد صلاح بذلك للتهديف بعد فترة غياب مع منتخب مصر اقتربت من 8 أشهر وتحديدًا منذ 236 يوما.

وكان آخر هدف سجله محمد صلاح مع الفراعنة في 30 يناير الماضي أمام المغرب بدور ربع نهائي أمم أفريقيا 2022 والتي أقيمت في الكاميرون.

لعب صلاح 5 مباريات بعد ذلك من أصل 7 لقاءات خاضها المنتخب ولم يسجل أي هدفًا قبل أن يستعيد نغمة التهديف أمام النيجر.