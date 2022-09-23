طبيب المنتخب لمصراوي: إصابة مصطفى سعد ليست خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض مصطفى سعد المنتقل مؤخرًا للأهلي، للإصابة مع منتخب مصر الأولمبي، خلال المباراة الودية التي جمعت الفراعنة ببنين مساء اليوم، وانتهت بالتعادل السلبي.

وكان مصطفى سعد انضم قبل عدة أيام إلى الأهلي، قادمًا من صفوف سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لخمس سنوات.

وبحسب مراسل يلا كورة، فإن إصابة مصطفى سعد عبارة عن كدمة خفيفة في القدم، وقام المدير الفني ميكالي باستبداله لإراحته.

وقال طارق سليمان طبيب المنتخب ليلا كورة: "إصابة مصطفى ليست بالخطيرة، وفضلنا إراحته لعدم تفاقم الإصابة، خاصة وأنه شعر ببعض الآلام أثناء المباراة، ولذلك تم استبداله".

الجدير بالذكر، أن روجيرو ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي، قد أكد هو الآخر أنه ليس قلقًا لوضعية مصطفى سعد، مؤكدًا أنها مجرد إصابة بسيطة.