الكشف عن موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبطل تشاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يُعقد الاجتماع الفني لمباراة نادي الزمالك وإيليكت سبورت التشادي، في الثانية ظهر غدًا السبت، استعدادًا للمواجهة التي ستجمع الفريقين ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

‎ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إيليكت يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويشهد الاجتماع الفني حضور كل من أحمد حسني المدير الإداري للزمالك ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بالفريق، بجانب طاقم تحكيم المباراة ومسؤولي نادي إيليكت سبورت التشادي.

‎ويدير المباراة طاقم تحكيم من ليبيا مكون من أحمد عبدالرازق حكما للساحة، ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا.

‎جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم بالكاميرون الأحد الماضي بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو".