كيروش يقود إيران للفوز على أوروجواي في تحديه الأول استعدادًا لكاس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - تغلب المنتخب الإيراني، بقيادة مدرب منتخب مصر الأسبق، كارلوس كيروش، على نظيره الأوروجوياني بهدف دون رد، في مباراة دولية ودية في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وسجل مهدي طارمي هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإيراني في الدقيقة 79.

ويلعب المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية بكأس العالم، إلى جانب منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

على الجانب الآخر يتواجد منتخب أوروجواي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية وغانا.