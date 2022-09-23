موسيماني: علينا الإيمان بقوة المدرب المحلي بإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتقد مدرب الأهلي السابق، بيتسو موسيماني، أن المنتخبات الإفريقية، لديها فرصة للوصول بعيدًا في مونديال قطر 2022، فقط إذا تم الإعداد الجيد للبطولة، وأيضًا إذا ما اعتمدت هذه المنتخبات على وجود مدرب محلي على رأس القيادة الفنية.

وتحدث موسيماني في تصريحات لشبكة "بي بي سي" قائلًا: "الجميع يتسائل لماذا لا تصل المنتخبات الإفريقية إلى مرحلة ربع نهائي كأس العالم، أو حتى الفوز بالبطولة، بالنسبة لي، أعتقد أن ذلك يمكن أن يتحقق عندما يتم الاعتماد على المدربين المحليين بالقارة".

وأضاف مدرب الأهلي السابق: "في اعتقادي، أن بإمكان المنتخبات الإفريقية كسر هذا الحاجز والوصول إلى نصف النهائي، أو حتى التتويج باللقب، فقط إذا ما آمنا بأنفسنا، واعتمدنا على المدرب المحلي وقدمنا له الدعم الكامل الذي يتلقاه المدرب الأجنبي، لأن كل مدرب محلي يعلم جيدًا طبيعة لاعبيه، وسبل تحقيق النجاح، وأيضًا يكون لديه شغف كبير لإضافة أسمه في سجلات التاريخ ببلاده".

واستكمل: "يجب على الجميع داخل القارة الوثوق في المدربين الأفارقة بالوقت الحالي، ذلك يعبر عن التطور الضخم والنمو الحقيقي الذي تشهده القارة حاليًا".

وأكمل: "ليس هدفي الهجوم على المدربين الأجانب في إفريقيا، لكن أشجع الاتحادات الوطنية لدعم هذا الاتجاه، دائمًا ما ينجح المنتخب الذي يقوم بتدريبه مدرب محلي".

وأتم موسيماني حديثه قائلًا: "آخر بطولتين لإفريقيا كانتا بمدرب محلي، فالجزائر فازت مع بلماضي، والسنغال حققت البطولة لأول مرة في تاريخها، بقيادة آليو سيسيه".

الجدير بالذكر، أن مونديال قطر 2022، يشهد تواجد منتخبات، السنغال، تونس، المغرب، الكاميرون، وغانا، كممثلين للقارة الإفريقية.