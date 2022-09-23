منتخب مصر يقسو بثلاثية أمام النيجر في أولى مباريات فيتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز المنتخب المصري بثلاثية نظيفة خلال المباراة الودية التي جمعته بنظيره النيجر، مساء اليوم الجمعة.

وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 43 بهدف سجله اللاعب محمد صلاح لينتهي الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف.

وسجل مصطفى محمد الهدف الثاني للمنتخب في الدقيقة 55 بعد تمريرة طولية وصلته من إمام عاشور ثم عاد صلاح ليُسجل مرة أخرى ولكن بالدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وتعد هذه هي المباراة الأولى للمنتخب الوطني تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

أبرز أحداث المباراة:

وبدأ الشوط الأول بسيطرة من قبل لاعبي المنتخب الوطني فانطلق محمد حمدي بهجمة من يسار الملعب ولكنه أرسل عرضية لم تقابل أي لاعب.

وشهدت الدقيقة 9 سقوط مصطفى محمد مُصابًا بعد كرة مشتركة مع لاعب منتخب النيجر.

وكاد يُشكل منتخب النيجر خطورة في الدقيقة 17 ولكن تسديدة لاعبه تصدى لها محمد الشناوي وأبعدها لركنية.

وسدد لاعب المنتخب المصري عمر مرموش كرة قوية في الدقيقة 25 من عمر اللقاء من أمام منطقة جزاء منتخب النيجر ولكنها علت المرمى.

وسجل محمد صلاح هدف التقدم للمنتخب الوطني بالدقيقة 44 من عمر المباراة بعدما سدد كرة سكنت شباك النيجر.

وأرسل إمام عاشور في الدقيقة 55 كرة طولية لمصطفى محمد الذي أسكنها الشباك.

وحصل المنتخب الوطني على ركلة جزاء في الدقيقة 66 سددها محمد صلاح بنجاح في مرمى النيجر هدفًا ثالثًا.