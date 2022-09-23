بن ناصر على "رادار" ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ​ليفربول​ الإنجليزي يسعى إلى ضم الجزائري ​إسماعيل بن ناصر​، لاعب فريق ميلان الإيطالي خلال موسم الانتقالات الشتوي المقبل.

وأشارت التقارير إلى ان ليفربول لا يزال يفكر في دعم وسط ملعبه، على الرغم من التعاقد مع آرثر ميلو من يوفنتوس الإيطالي، بعقد إعارة لمدة موسم مع خيار الشراء.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أكدت ان ليفربول من المتوقع أن يعرض 40 مليون يورو على ميلان مقابل الحصول على خدمات الدولي الجزائري، والذي كان يعد أبرز أعمدة الروسونيري في الموسم الماضي، حينما توج عملاق إيطاليا بلقب الكالتشيو.

وسبق لإسماعيل بن ناصر اللعب الدوري الإنجليزي، حيث ارتدى قميص آرسنال في تجربة لم يكتب لها النجاح.

وانضم صاحب الـ24 عامًا، لفريق ميلان في 2019، وينتهي تعاقده مع فريقه الإيطالي في 2024.