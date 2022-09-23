شكوى تقلب الموازين.. الفيفا يطالب بكافة تفاصيل انتقال سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أرسلت خطاباً إلى نادي الزمالك بعد شكوى الإفريقي التونسي ضد المقاولون العرب بسبب اللاعب سيف الدين الجزيري.

وبحسب ما ذكر موقع قناة "صدى البلد"، فإن لجنة فض المنازعات طالبت بالحصول على كافة تفاصيل عقد انتقال الجزيري للزمالك في موعد أقصاه يوم 16 أكتوبر المقبل، خاصة بعد مطالبة النادي الأفريقي التونسي بالحصول على حق رعاية من نادي المقاولون العرب في صفقة انتقال اللاعب للقلعة البيضاء.

وكان نادي الإفريقي التونسي قد تقدم بشكوى لدى غرفة فض المنازعات في وقت سابق يرغب فيه في الحصول على حق رعايته للجزيري بعد انضمامه للزمالك من المقاولون.

وكتب سليم بونسلام وكيل اللاعبين التونسي، تغريدة عبر موقع "تويتر"، قال فيها إن غرفة فض النزاعات بالفيفا، طلبت من الزمالك، مدها بوثيقة انتقال سيف الدين الجزيري من المقاولون، في موعد أقصاه يوم 16 أكتوبر/تشرين أول المقبل، إثر مطالبة الإفريقي بالنسبة الخاصة به في منحة التضامن.

وبدأ الجزيري مشواره مع الإفريقي التونسي قبل رحيله إلى حمام الأنف معاراً، ثم اتحاد بن قردان على سبيل الإعارة.

وانتقل الجزيري إلى الدوري المصري من خلال بوابة طنطا في صيف 2017، ثم انتقل إلى الملعب القابسي التونسي قبل الانتقال للمقاولون العرب.

وانضم الجزيري للزمالك معارا في شتاء 2021، وتم تفعيل بند شراء عقده عقب نهاية الموسم قبل الماضي.