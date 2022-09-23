شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فنى للزمالك وإيليكت التشادى غدًا قبل مباراة العودة باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد فى الثانية ظهر غد، السبت، الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وإيليكت سبورت التشادى، المقرر لها الأحد المقبل فى إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة المرتقبة بين الفريقين.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الفني حضور كل من، أحمد حسني المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك و مصطفى ميلا مسؤول المهمات بالفريق، بجانب طاقم تحكيم المباراة ومسؤولي نادي إيليكت سبورت التشادي.

‎ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق إيليكت يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

‎ويدير المباراة طاقم تحكيم ليبي مكون من أحمد عبد الرازق حكما للساحة، ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا.

‎جدير بالذكر أن الفريق الأبيض فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو".