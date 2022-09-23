شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض معسكر إعداد فى دبى قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه تقرر خوض الفريق الأول لكرة القدم، معسكرا إعداديا فى الإمارات، وتحديدا فى دبي، وينطلق بداية من يوم 24 سبتمبر، على أن يعود الفريق إلى القاهرة 3 أكتوبر المقبل، فى إطار التجهيز لخوض مباراتي هلال الساحل السوداني في إطار دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بجانب التحضير لانطلاق الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

وأشار هاني سعيد إلى أن الجهاز الفني بقيادة اليوناني تاكيس جونياس سيعمل جاهدا على تجهيز الفريق فنيا وبدنيا بأفضل صورة ممكنة، بجانب خوض بعض المباريات الودية، يجري حاليا التحضير لها والاتفاق على أطرافها، ليكون بيراميدز جاهزا تماما للموسم المحلي والقاري الجديد.

وانطلقت تحضيرات بيراميدز خلال الفترة الماضية بخوض تدريبات يومية بملعب الدفاع الجوي، بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء المنضمين لصفوف منتخبي مصر الأول والأولمبي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.