شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب مصر الأولمبى: إصابة مصطفى ميسى كدمة فى السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس الجهاز الطبي بمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، أن إصابة مصطفي ميسي التى لحقت به فى مباراة بنين الودية عبارة عن كدمة فى عضلة السمانة ولا تدعو للقلق، وسيخضع لاختبار طبي غداً لتحديد إمكانية مشاركته فى التدريبات الجماعية.

وتعادل المنتخب الأوليمبي مع بنين سلبيا فى مباراة استحوذ عليها الفراعنة وفعلوا كل شىء بالكرة إلا التهديف بسبب سوء الحظ، ويلتقي الفريقان فى تجربة ثانية الاثنين المقبل ضمن معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب بنين لعب بكامل صفوفه التى ضمت 7 محترفين كما أنه يستعد لخوض مباراة مع السودان الشهر المقبل فى الدور الثاني للتصفيات بعدما جنبته القرعة الدور التمهيدي تماما مثل موقف المنتخب الأوليمبي المصري .