شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على مقديشيو ويصعد لربع نهائي البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي سموحة تقديم عروضه القوية خلال منافسات البطولة العربية للأندية، المقامة فى تونس خلال الفترة الحالية.

وتمكن سموحة من حسم المواجهة الرابعة فى البطولة عقب الفوز على فريق مقديشيو سيتى الصومالي بنتيجة 92/43 ، وبهذا الفوز صعد سموحة لربع نهائي البطولة، حيث تغلب على فريق أمل الوطن القبلي التونسي بنتيجة 80-67، والفوز على الشارقة الإماراتي بنتيجة 96-45 فى أولى مبارياته بالبطولة وكذلك الفوز على الفحيص الأردنى.

ويتطلع الفريق لحصد لقب البطولة العربية للأندية والعودة بها للقاهرة.

وتضم قائمة سيدات نادي سموحة في البطولة كلاً من:

وتضم قائمة سموحة في البطولة كلًا من ريم أسامة، آية فتح الله، مي حلوة، سما السيد، حنين أحمد، جنا مصطفى، ملك سامي، حبيبة لطفى، ملك عبدالقادر، إنجي صلاح، رنا حسن، والمحترفة الأمريكية شي كيلي ، وسييرا.

مجموعات البطولة:

ويشارك في المجموعة الأولى كلًا من: الأمل الرياضي – الشارقة الرياضي – المدينة السطافية – شباب الفحيص – مقديشيو سيتي – سموحة.

فيما تضم المجموعة الثانية كلا من: بيروت اللبناني – الثورة السوري – الأرثوذكسي الأردني – الهلال الرياضي – كوسيدار الجزائري.

يذكر أن سموحة هو ممثل مصر الوحيد في البطولة العربية لسيدات كرة السلة .

الجدير بالذكر أن أحمد عجلان عضو مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، يرئس يعثة الفريق المتواجدة في تونس خلال الفترة الحالية.