شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس محاضرة فيريرا للاعبى الزمالك استعدادًا لمواجهة إيليكت التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين فى نهاية المران الذي أقيم اليوم، الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى المقبلة.

وحرص المدير الفني على نقل التعليمات الفنية للاعبين بخصوص الأدوار الخططية الخاصة بهم داخل الملعب، وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها لتلافي تكرارها في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق إيليكت الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

‏‎ويدير المباراة طاقم تحكيم ليبي مكون من أحمد عبد الرازق حكما للساحة، ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا.

‏‎جدير بالذكر أن الفريق الأبيض فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو".