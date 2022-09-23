الامارات | 4 انتصارات لخيول الإمارات في مضمار "نيوماركت" البريطاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هيمنت خيول الإمارات، على ألقاب مضمار "نيوماركت" البريطاني العريق اليوم، بتحقيق أربعة انتصارات من أصل سبعة أشواط امتد عليها السباق، جاءت مناصفة بين شعاري "شادويل" و"غودولفين"، مع كل من المهرتين "زنبق" و"اتيرنال بيرل" المتوجتين بالشوطين الأول والثاني، والجوادين "متسابق" و"سيسكاني" بطلي الشوطين الرابع والسادس.

وافتتحت "زنبق" بشعار "شادويل" وإشراف المدرب روجر فاريان وقيادة الفارس جيم كروالي، أولى الانتصارات الإماراتية، بفوزها في سباق "روزميري ستيكس" المخصص لفئة "القوائم" لمسافة 1600 متر، قبل أن تهدي "اتيرنال بيرل" "غودولفين" والمدرب شارلي آبلبي الفوز في سباق "برنسيس رويال ستيكس" المخصص للمهرات والأفراس للفئة الثالثة "جروب3".

وعاود "شادويل" التألق مجدداً، بعد أن نجح الجواد "متسابق" بإشراف المدرب تشارلز هيلز وقيادة الفارس جيم كراولي في انتزاع لقب سباق "دبي جويل ستيكس" المخصص لخيول الفئة الثانية "جروب2" لمسافة 1600 متر.

واستكملت الانتصارات مع الجواد "سيسكاني" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بفوز المهر البالغ من العمر أربعة سنوات بلقب سباق "دبي غودولفين ستيكس" المخصص لفئة "القوائم" لمسافة 2400 متر.