محمود حمادة أساسيا.. فيتوريا يعلن التشكيل الرسمي للفراعنة أمام النيجر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة النيجر وديا، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الإ سكندرية، ضمن الاستعداد لمنافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2023.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي :

الحراسة: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمود الونش - أحمد حجازي - عمر جابر



الوسط: طارق حامد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

ويخوض منتخب مصر في التوقف الدولي الجاري مواجهتين ضد النيجر ثم ليبيريا.

وبدأ الفراعنة المعسكر منذ 14 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد لمواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويعتبر لقاء النيجر، هو الاختبار الأول لفيتوريا، الذي تولى مؤخرا تدريب منتخب مصر بعقد حتى 2026، عقب إقالة المدرب الوطني إيهاب جلال.

ويستعد منتخب مصر في الوقت الحالي لاستكمال مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، بعدما جمع 3 نقاط من أول جولتين بالمجموعة الرابعة، التي تضم إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

جاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي.

وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح.

وخط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور.

وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُذاع مباراة مصر ضد النيجر على قناة "أون تايم سبورتس 1"، ويعلق عليها أيمن الكاشف.