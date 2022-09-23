شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يكشف أهدافه وطموحاته مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإسباني خوان جاريدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي قائلا: "أنا سعيد للغاية للتواجد هنا داخل مدينة تعشق كرة القدم ولديها شغف كبير، على الجميع أن يبذل قصارى الجهد من أجل تحقيق تحقيق النجاح المنتظر، نتطلع لاستغلال الفرصة من أجل إسعاد جماهيرنا العظيمة".. بتلك التصريحات بدأ الإسباني خوان جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي.

وأضاف: "الفريق بات يضم عناصر مميزة للغاية وهم فى حاجة إلى الاستقرار وهو الأمر الذى افتقده الفريق خلال السنوات الماضية ويؤثر بشكل سلبي على أداء اللاعبين".

وتابع: "بدأنا التدريبات بشكل مكثف وسأبذل قصارى جهدى من أجل الوصول بهذا الفريق لأفضل مستوى ممكن بعد تحقيق الإنسجام بين كل العناصر الحالية والجدد".

وبسؤاله عن أبرز المتغيرات للفريق فقد أجاب جاريدو: "الوضع الآن أصبح أفضل والأجواء هنا مثالية للغاية وأنا سعيد للغاية وأسرتي بالتواجد فى مصر التي أعشقها".

واستكمل: "ما أطلبه دائما من لاعبي الفريق أن يظهروا الاحترام والجودة العالية مع التركيز وأن نتقن مختلف أنواع التمريرات بالكرة وحين نفقدها يجب أن نعمل على سرعة استعادتها من خلال الضغط على المنافس ووضعه تحت ضغط مستمر وبشكل أسرع".

وواصل: "يجب أن يكون هناك تعاون بين جميع أفراد المنظومة فلا يوجد شخص قادر وحده على تحقيق النجاح وبالتأكيد نحتاج إلى دعم الجميع في النادي".

واختتم تصريحاته: "لست مدربا صغيرا، لديَّ خبرة كبيرة في عالم التدريب منذ فترة وأنا أعمل في مجال كرة القدم، ولديَّ شغف كبير بها اكتسبت خبرات كثيرة من خلال عملي مع الأندية في إسبانيا والوطن العربي وتحقيق الألقاب يحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل، وأثق أن اللاعبين سيقدمون كل ما يمكن من أجل الفوز".