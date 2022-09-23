شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الاولمبى يواجه بنين فى الودية الثانية الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الأولمبى، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، نظيره البنينى الاثنين المقبل فى المباراة الودية الثانية بين المنتخبين فى إطار استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا التى تحسم الفرق الصاعدة لأولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر الاولمبى يتعادل سلبيا مع بنين

وتعادل منتخب مصر الأولمبى مع بنين سلبيا اليوم فى المباراة الودية الأولى بينهما بالإسكندرية، وأبدى البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، رضاه عن الأداء من جانب اللاعبين اليوم أمام بنين، وتنسيق اللاعبين بخط الدفاع والاحتفاظ بالكرة، مؤكدا ضرورة التطوير على المستوى الهجومى، مشيرا إلى أنه دائم التواصل مع البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، ولكن الأخير لم يطالبه بلعب بطريقة معينة، وأنه يتحفظ على هذا الأمر لأنه يريد تطبيق بعض الأمور على اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وطالب روجيريو ميكالي، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، الأندية بالتعاون مع المنتخبات ومنحهم اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تشكيل قوى للمنتخب الأولمبى للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 والظهور بمستوى قوى.

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى إلى أن إصابة مصطفى سعد "ميسى" ليست خطيرة، وأنه سيتحدث مع طبيب المنتخب لتحديد مدة غيابه.

وكان منتخب مصر الأولمبي تعادل مع نظيره بنين بدون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم باستاد حرس الحدود، استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فى أول مباراة يخوضها الفراعنة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.