شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لاعبى منتخب مصر لاستاد الإسكندرية استعدادا لمواجهة النيجر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو منتخب مصر إلى استاد الإسكندرية استعدادا لمواجهة النيجر فى المباراة التى تجمع المنتخبين بعد قليل ضمن مباريات الأجندة الدولية فى إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل .

وجاء تشكيل منتخب مصر فى أول ظهور للبرتغالي فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع عمر جابر وأحمد حجازي و محمود حمدي الونش ومحمد حمدي، وفي الوسط طارق حامد و محمود حماده وأحمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد".

وتعتبر هذه المواجهة هى السادسة بين المنتخبين على الصعيدين الرسمى والودى، حيث التقى الفريقان من قبل فى 5 مواجهات، حقق الفراعنة الفوز فى 3 مباريات وتعادلا فى واحدة وفاز النيجر فى واحدة، وأحرز لاعبو مصر 11 هدفا بينما أحرز لاعبو النيجر هدفين فقط.